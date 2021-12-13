Ислам Махачев: начал по-другому оценивать навыки Оливейры после победы над Порье

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев дал комментарий по поводу боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Дастином Порье на UFC 269.
«Честно говоря, до этого поединка думал, что Порье выиграет, что сможет затянуть бой в поздние раунды. Что у Оливейры не получится его перевести легко. Но ошибался. Сейчас начал по-другому оценивать навыки Оливейры. Как он работал в стойке, как в борьбе переводил Порье.
Что касается боя с Гэтжи, который много и тяжело бьёт, думаю, Чарльз сумеет пройти этот шквал ударов и также его повалить и финишировать. Думаю, у меня будет очень хороший с ним бой. Но не будем заглядывать вперёд, у меня и сейчас очень хороший соперник. Думаю, не слабее, чем Оливейра — Бенеил Дариуш. Например, дрался Оливейра с Тони Фергюсоном, у которого хороший партер. И это был единственный из последних 10 боёв, где он не сумел финишировать соперника. Думаю, что у него будут проблемы с любым человеком, у которого партер на уровне. Я считаю, что Оливейра сможет финишировать Гэтжи», — сказал Махачев на пресс-конференции.
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