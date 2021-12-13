Хабиб подтвердил, что следующий бой Тухугова состоится 27 февраля

Экс-боец смешанных единоборств в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции подтвердил, что следующий бой Зубайры Тухугова состоится 27 февраля на UFC. Соперник пока неизвестен.

Напомним, свой последний поединок Тухугов провёл 30 октября на турнире UFC 267, встретившись в предварительном карде с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.



Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.