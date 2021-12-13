Хабиб подтвердил, что следующий бой Тухугова состоится 27 февраля
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Экс-боец смешанных единоборств в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции подтвердил, что следующий бой Зубайры Тухугова состоится 27 февраля на UFC. Соперник пока неизвестен.
Напомним, свой последний поединок Тухугов провёл 30 октября на турнире UFC 267, встретившись в предварительном карде с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.
Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.
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