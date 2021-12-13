Хабиб — о «Барселоне»: Хави закинули на тонущий корабль. Они не конкурент «Реалу»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с невыходом футбольной «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, Нурмагомедов является фанатом злейшего врага каталонского клуба — «Реала».
«Я считаю, что Хави закинули на тонущий корабль. Сейчас ему надо туда бежать, сюда бежать, а вода-то заходит. Я популярный человек, будет как-то неправильно сейчас сарказничать на тему проблем, которые сейчас есть у людей. Но я с 1998 года болею за «Реал Мадрид», и каждый раз, когда «Барселона» проигрывала, это доставляло мне удовольствие.
Но сейчас как таковой конкуренции нет. Они там на 15 очков, по моему, отстают от «Реала». У них, насколько я знаю, проблемы после ковидной ситуации. У них большие долги, как я знаю. Не хочу утвердительно говорить, они не всем даже деньги выплатили. Там Альба, Бускетс, всей толпе, которая осталась, за многие месяцы не выплатили зарплату. Они просто из-за любви к клубу остались там. Думаю, что у них проблемы в клубе, которые не тренером решаются, а сверху», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
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