Хабиб прокомментировал конфликт между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым
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Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым. Бывшие товарищи по команде обменялись несколькими оскорбительными высказываниями в адрес друг друга и теперь хотят встретиться в октагоне.
«Ну я вообще никак не реагировал на это. Ну я это не комментировал. Думаю, они сами между собой разберутся. Они, как я понял, друг за друга, что-то знают. Пусть общаются, пусть разбираются. Единственное, меньшее, чего я хотел бы, это лезть в их кухню. Это меня не притягивает. Пусть сами разбираются между собой», — рассказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.
Ранее Владимир Минеев заявил, что Александр Емельяненко последним интервью «сжёг все мосты с Дагестаном».
Новость по темеМинеев: А. Емельяненко сжёг все мосты с Дагестаном
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