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Хабиб отреагировал на высказывание про то, что Зубайра Тухугов не раскрыл свой потенциал

Хабиб отреагировал на высказывание про то, что Зубайра Тухугов не раскрыл свой потенциал
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Прославленный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу Зубайры Тухугова, который часто считается бойцом с нераскрытым потенциалом.

«Да, я с этим абсолютно согласен (что он не раскрыл свой потенциал даже на 50%). Я Зубе всегда говорю, что есть бойцы, которые входят в топ-10 или топ-15 UFC, и я видел, как он работал со многими бойцами. И вообще, как он с нами работает, с Исламом, со мной, с другими ребятами из команды, которые очень хорошо выступают.

Ну у него потенциал огромный, может бить, может бороться, скорость есть, дух есть, всё есть. Вот в последнем бою он чуть-чуть себя показал. Не все знают, но у него была очень серьёзная травма и не на все 100% он выступил. Но всё-таки он очень хорошо выступил и многие даже не ожидали от него. Хотя для меня не стало такой новостью — подрался хорошо, выиграл, я считаю, что он обязан был выиграть. И я думаю, у него очень большой потенциал, очень хороший потенциал попасть как минимум в топ-10 полулёгкого веса в UFC», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

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