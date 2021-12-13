Хабиб рассказал, что у большинства российских бойцов есть проблемы с получением визы в США

Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о шансах чемпиона Eagle FC Мехди Дакаева подписать контракт с промоушеном UFC. Хабиб подчеркнул, что проблемой для Дакаева может стать получение американской визы.



«Мехди Дакаев уже готов к подписанию в UFC. И опыт позволяет, и возраст, и рекорд — его выступления сами за себя говорят. Знаю, что он работает над рабочей визой, сейчас у очень многих ребят из России проблемы с визами (в США. — Прим. «Чемпионата»). Раньше это тоже было, но теперь почти у всех такие проблемы. Если Мехди это решит, его точно подпишут в UFC. Я бы на его месте с другими организациями не подписывался, только в UFC», — рассказал Хабиб на пресс-конференции, проводимой в Москве.