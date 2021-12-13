Хабиб объяснил, почему его промоушен не приглашает Александра Емельяненко

Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему его промоушен Eagle FC не заинтересован в приглашении Александра Емельяненко.
«Не хочу кого-то критиковать, за кого-то что-то говорить. У нас в лиге нет такого, что я владелец и всем говорю: вот так делайте. Есть президент лиги, есть другие ребята в команде, слово которых тоже имеет вес. Иногда я говорю что-то делать, но иногда они мне объясняют, что именно так сделать не получится. Если Шамиль Завуров, президент Eagle FC, говорит, что Александр Емельяненко неинтересен, почему я должен выскакивать и говорить: я владелец, Александр интересен, надо его подписать. У нас такого нет. Раз Шамиль говорит, что он нам неинтересен, значит, так и есть», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
- 13 декабря 2021
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:44
-
15:26
-
15:23
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:51
-
14:47
-
14:37
-
14:29
-
14:22
-
13:40
-
12:13
-
11:59
-
11:54
-
11:00
-
10:02
-
09:16
-
08:30
-
05:56
-
00:23
- 12 декабря 2021
-
23:38
-
23:10
-
22:41
-
22:16
-
21:51