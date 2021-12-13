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Хабиб объяснил, почему его промоушен не приглашает Александра Емельяненко

Хабиб объяснил, почему его промоушен не приглашает Александра Емельяненко
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Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему его промоушен Eagle FC не заинтересован в приглашении Александра Емельяненко.

«Не хочу кого-то критиковать, за кого-то что-то говорить. У нас в лиге нет такого, что я владелец и всем говорю: вот так делайте. Есть президент лиги, есть другие ребята в команде, слово которых тоже имеет вес. Иногда я говорю что-то делать, но иногда они мне объясняют, что именно так сделать не получится. Если Шамиль Завуров, президент Eagle FC, говорит, что Александр Емельяненко неинтересен, почему я должен выскакивать и говорить: я владелец, Александр интересен, надо его подписать. У нас такого нет. Раз Шамиль говорит, что он нам неинтересен, значит, так и есть», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

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