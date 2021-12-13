Хабиб: один бизнесмен заплатил Хасбику и Абдурозику миллион, чтобы они не дрались

Прославленный боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хочет видеть бой известного блогера Хасбика с певцом Абдурозиком.



«С Хасбиком, давайте, чтобы люди поняли вообще, какая ситуация. Хасбик в Хушете живёт. У нас Сайгит, Ислам, Гаджи… Он сосед тех наших ребят, которые в Хушете живут. Оттуда с ним познакомились. До того, как он стал звездой. У нас очень хорошие отношения. И когда у нас какие-то мероприятия, бои, мы приглашаем его, чтобы дома не сидел, развеялся. Привозим в Москву. Болельщики тоже хотят его видеть, он интересный ведь персонаж. Насчёт боя, я даже не знаю. Никогда не спрашивал об этом его. Это вообще ненужная тема, зачем ему с кем-то драться? Все хотят хайповать, вот он будет драться с этим, с тем. Хайповая тема — просмотры, лайки. В зале он бывает постоянно у нас. Много друзей у него.



А так, я не хочу, чтобы он дрался, выходил с Абдурозиком в октагон. Они сейчас на сильном хайпе оба. Если они будут дружить, какие-то совместные проекты делать, я думаю, они большую пользу могут принести. Один бизнесмен, я имени его не знаю, выплатил им то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он так увидел, что идёт раскрутка этого боя, вышел на них и сделал это пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Такая информация тоже есть. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.

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