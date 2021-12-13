Хабиб оценил вероятность того, попадёт ли его отец Абдулманап Нурмагомедов в Зал славы UFC

Прославленный боец Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу того, что его отец Абдулманап Нурмагомедов может попасть в Зал славы UFC.

«Попадёт ли отец в Зал славы? Это будет зависеть от Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова, от наших ребят. Вот представьте. В одном весе чемпион пришёл, а ему на смену другой (ученик одного и того же тренера. — Прим. «Чемпионата») пришёл. Это же всё не просто, что мы пришли к нему в 23-летнем возрасте, когда за спиной огромная любительская карьера, а впереди — UFC. Мы же тренировались у отца с 2000 года. И вот так, чтобы вырастить двух чемпионов в одном весе и в одном поколении, я думаю, для тренера это дорогого стоит.

И если в UFC, конечно, обратят внимание на такой успех, такое воспитание, я думаю, что отец заслуживает право быть в Зале славы. Но ведь у нас есть ещё Усман и Абубакар (Нурмагомедовы). Если Зуба (Зубайра Тухугов) мы с 2013 года знали, то эти ребята выросли у него дома, перед его глазами, на его тренировках. Так что, думаю, что да. Это вопрос UFC. Я такие моменты не лоббирую, не хочу быть к этому причастным. Но если они решат, будет очень приятно», — сказал Хабиб на пресс-конференции.