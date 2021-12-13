«Бери свою меркантильную жену и давай сделаем это». Ковингтон бросил вызов Порье

Американский боец UFC Колби Ковингтон бросил вызов соотечественнику Дастину Порье.



«Тот же задира, что бился прошлым вечером. Дастин Порье, отброс с луизианских болот. Он много всего успел наговорить. Он сказал, что может подняться в 170 фунтов, чтобы биться в своём дивизионе как настоящий мужчина. Так что это ещё один личный бой.



Ты наговорил кучу дерьма, так что бери свою меркантильную жену, ребёнка, используемого как реквизит, всю свою семейку отбросов с луизианских болот и давай сделаем это. Хватит гонять этот вес и пытаться задевать других», — сказал Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.



Напомним, в ночь с 4 на 5 декабря Порье уступил в титульном бою Чарльзу Оливейре.



Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.