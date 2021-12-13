Генри Сехудо объяснил сенсационное поражение Аманды Нуньес

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо поделился мнением о поражении Аманды Нуньес в титульном поединке с Джулианной Пеньей.
«Нуньес неправильно использовала свои сильные стороны. Позволила эмоциям вмешаться в дело, сдалась из-за усталости. Пенья была права, что бой выиграла воля к победе», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Напомним, на турнире UFC 269 Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье.
Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Напомним, для Нуньес это была 10-я защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.
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