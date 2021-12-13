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Конор Макгрегор выразил желание подраться за титул в лёгком весе

Конор Макгрегор выразил желание подраться за титул в лёгком весе
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести титульный бой с действующим обладателем чемпионского пояса в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«Так какого числа я буду драться с Оливейрой?» — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

На турнире UFC 269 Оливейра проводил первую защиту чемпионского пояса, который завоевал в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021 года. Чарльз одержал победу удушающим приёмом над Дастином Порье.

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