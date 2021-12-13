Стал известен следующий соперник Ислама Мамедова

Российский боец Bellator Ислам Мамедов вернётся в октагон 29 января 2021 года, сообщает REDFURYMMA. Как сообщает источник, соперником Мамедова станет американец Бенсон Хендерсон.



Мамедов последний поединок проводил в ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 263. В рамках основного карда Мамедов встречался с представителем США Брентом Примусом.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Мамедова раздельным решением судей.



Всего на счету Мамедова 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед, один раз потерпел поражение и ещё один бой завершился вничью.



Бенсон Хендерсон в последнем поединке также встречался с Брентом Примусом, однако потерпел поражение единогласным решением судей. Это поражение стало для него третьим подряд. Всего на счету 38-летнего бойца 39 боёв, в которых он одержал 28 побед и потерпел 11 поражений.