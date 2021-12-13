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Усик заявил, что ему предлагали € 300 тыс. за сдачу боя

Усик заявил, что ему предлагали € 300 тыс. за сдачу боя
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, как ему предлагали € 300 тыс. за сдачу боя на чемпионате мира 2011 года.

«Правда ли, что перед финальным поединком чемпионата мира, состоявшегося в Баку в 2011 году, меня пытались подкупом заставить проиграть представителю Азербайджана Теймуру Мамедову? Да, мне предложили € 300 тыс. Наверное, это были местные ребята. Ко мне пришёл мужчина и сказал, что предлагают именно такую ​​сумму. Я не согласился.

Мобилизовало ли меня это перед финалом? Я думал, что теперь € 300 тыс. можно разделить между тремя судьями и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана.

Я вышел на ринг с мыслью, что надо очень сильно бить. Слава богу, им не удалось», — сказал Усик в интервью изданию Przeglad Sportowy.

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