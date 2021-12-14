«Лежат три тела». Александр Емельяненко выложил забавное ретрофото с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» архивной фотографией, на которой, помимо него, присутствуют брат Фёдор и тренер братьев Емельяненко Владимир Воронов.



«Лежат три тела!» — подписал фотографию Александр Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.