Муин Гафуров отстранён от боёв за положительный допинг-тест

Таджикиский боец смешанных единоборств Муин Гафуров сдал положительный допинг-тест и был отстранён от участия в боях на 6 месяцев. Об этом сообщает MMA Fighting.

26-летний боец сдал положительный тест на канренон. 7 сентября 2021 года Муин встретился в финале претендентской серии Даны Уайта с канадцем Чадом Анхелигером. В случае победы Гафуров мог войти в историю, как первый боец из Таджикистана, который бы подписал контракт с UFC, но Гафуров проиграл финальный бой раздельным судейским решением

Вместе с представителем Таджикистана дисквалификацию получил и поляк Лукаш Бржески. 29-летний спортсмен получил контракт с UFC за то, что победил Дилана Поттера, но теперь его победа будет аннулирована. Пока нет информации о том, останется ли Бржески в лиге после наказания, но он сможет снова выйти в октагон не раньше июня.