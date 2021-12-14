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Муин Гафуров отстранён от боёв за положительный допинг-тест

Муин Гафуров отстранён от боёв за положительный допинг-тест
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Таджикиский боец смешанных единоборств Муин Гафуров сдал положительный допинг-тест и был отстранён от участия в боях на 6 месяцев. Об этом сообщает MMA Fighting.

26-летний боец сдал положительный тест на канренон. 7 сентября 2021 года Муин встретился в финале претендентской серии Даны Уайта с канадцем Чадом Анхелигером. В случае победы Гафуров мог войти в историю, как первый боец из Таджикистана, который бы подписал контракт с UFC, но Гафуров проиграл финальный бой раздельным судейским решением

Вместе с представителем Таджикистана дисквалификацию получил и поляк Лукаш Бржески. 29-летний спортсмен получил контракт с UFC за то, что победил Дилана Поттера, но теперь его победа будет аннулирована. Пока нет информации о том, останется ли Бржески в лиге после наказания, но он сможет снова выйти в октагон не раньше июня.

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