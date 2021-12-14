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«Как насчёт ближайших выходных?» Оливейра ответил Конору по поводу их боя

«Как насчёт ближайших выходных?» Оливейра ответил Конору по поводу их боя
Оливейра ответил Конору по поводу их боя
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Бразильский боец Чарльз Оливейра, который защитил титул UFC в бою с Дастином Порье на минувших выходных, ответил ирландцу Конору Макгрегору по поводу их боя.

«Когда теперь мой бой с Оливейрой?», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

«Как насчёт ближайших выходных? Я готов, я всё еще в городе, и у нас намечается событие. Давай, детка», — ответил в своём «твиттере» Оливейра.

Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Оливейрой сейчас является Джастин Гэтжи.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

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