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«UFC 301». Алексей Олейник встретился с рэпером Джиганом

«UFC 301». Алексей Олейник встретился с рэпером Джиганом
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в «сториз» своего «инстаграма» разместил фотографию с рэпером Джиганом.

«UFC 130», — подписал фотографию Алексей Олейник.

Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.

Не раз сообщалось, что Джиган может провести бой с Александром Емельяненко, однако позже ажиотаж вокруг этого события утих, и контракт на бой не был подписан. Сам рэпер позже заявил, что согласился бы на этот бой только из-за денег.

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