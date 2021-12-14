«UFC 301». Алексей Олейник встретился с рэпером Джиганом
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в «сториз» своего «инстаграма» разместил фотографию с рэпером Джиганом.
«UFC 130», — подписал фотографию Алексей Олейник.
Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.
Не раз сообщалось, что Джиган может провести бой с Александром Емельяненко, однако позже ажиотаж вокруг этого события утих, и контракт на бой не был подписан. Сам рэпер позже заявил, что согласился бы на этот бой только из-за денег.
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
09:40
-
09:31
-
00:46
-
00:43
- 13 декабря 2021
-
23:29
-
22:46
-
21:41
-
21:24
-
21:18
-
20:27
-
20:01
-
19:44
-
18:38
-
17:43
-
16:39
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:44
-
15:26
-
15:23
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:51
-
14:47
Партнерский контент