Порье предложил Оливейре провести благотворительную акцию в Бразилии

Американский боец Дастин Порье после боя с Чарльзом Оливейрой предложил бразильцу провести благотворительную акцию в Бразилии.
«Для меня было честью разделить с тобой октагон. Ты достойный восхищения боец и фантастический человек.
Спасибо», — написал в «твиттере» Оливейра.
«Это была большая честь и для меня. Продолжай в том же духе, чемпион! Ты заслужил всё, что у тебя есть.
Пусть твоё руководство свяжется со мной. Давай сделаем что-нибудь хорошее в Бразилии», — ответил Порье в своём «твиттере».
Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Оливейрой сейчас является Джастин Гэтжи.
Напомним, у Дастина Порье есть свой благотворительный фонд. После каждого боя американец продаёт футболки оппонента, после чего направляет деньги нуждающимся.
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