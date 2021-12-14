Порье предложил Оливейре провести благотворительную акцию в Бразилии

Американский боец Дастин Порье после боя с Чарльзом Оливейрой предложил бразильцу провести благотворительную акцию в Бразилии.

«Для меня было честью разделить с тобой октагон. Ты достойный восхищения боец и фантастический человек.

Спасибо», — написал в «твиттере» Оливейра.

«Это была большая честь и для меня. Продолжай в том же духе, чемпион! Ты заслужил всё, что у тебя есть.



Пусть твоё руководство свяжется со мной. Давай сделаем что-нибудь хорошее в Бразилии», — ответил Порье в своём «твиттере».

Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Оливейрой сейчас является Джастин Гэтжи.

Напомним, у Дастина Порье есть свой благотворительный фонд. После каждого боя американец продаёт футболки оппонента, после чего направляет деньги нуждающимся.