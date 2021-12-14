«Я воспринимаюсь всеми как Волан-де-Морт». Ломаченко — о том, почему его избегают

Украинский боксёр Василий Ломаченко, отвечая на вопрос о том, почему встречи с ним избегают многие спортсмены, сравнил себя с персонажем из «Гарри Поттера» — Волан-де-Мортом.
«Я не знаю. Один парень написал: «Никто не вызывает Лому, потому что Лома сейчас воспринимается всеми как Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», — сказал Ломаченко в интервью Sky Sports.
Напомним, Василий Ломаченко провёл бой с Ричардом Комми ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.
У Ломаченко после победы над Комми стало 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.
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