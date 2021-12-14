«С днём рождения, уважаемый Папаченко». Усик поздравил своего тренера с праздником
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик поздравил тренера Анатолия Ломаченко с днём рождения. Сегодня, 14 декабря, ему исполнилось 57 лет.
«С днём рождения, уважаемый Папаченко. Как много вы даёте миру и как мало вы берёте взамен, с уважением и любовью. Слава Богу за всё. Лома сила», — написал Усик в своём «инстаграме».
Анатолий Ломаченко — советский и украинский тренер по боксу. Тренер и отец двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Ломаченко, а также в прошлом самого Усика.
В активе Ломаченко после боя с представителем Ганы Ричардом Комми стало 16 побед (из которых 11 нокаутом) и 2 поражения, у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.
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