Висенте Луке заявил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым

Полусредневес UFC Висенте Луке рассказал о своём желании провести бой со шведским бойцом Хамзатом Чимаевым.
«Он был очень хорош в последних боях, вокруг него много хайпа, и он выглядит очень сильным бойцом, который нокаутирует всех своих соперников. Я понимаю, что нужно UFC, они хотят организовать ему большой бой, и многие спрашивают меня о поединке с Хамзатом. Но если UFC пришлёт мне контракт, то я с лёгкостью его подпишу.
Думаю, это будет отличный и захватывающий бой. Хамзат настоящий зверь – он идёт вперед и каждую секунду пытается прикончить своего соперника. Это не сильно отличается от того, что делаю я, так что это определенно будет хороший бой. Если он хочет этого, даст знать UFC, и они сообщат мне, мы сделаем это!
Это большой бой, поэтому он должен состоять из пяти раундов. Не вижу смысла в другом формате», — приводит слова Haymakers.
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