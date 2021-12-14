Бразильские политики устроили бой на ринге из-за городского парка

В Бразилии произошёл необычный случай. Депутат заксобрания Эринеу Алвеш да Силва вызвал на бой мэра города Борбу Симау Пейшоту. Причиной конфликта стали разногласия по поводу городского парка, сообщает The Telegraph. До этого политики не раз обменивались оскорблениями в адрес друг друга.

«Я не боксёр, но по природе своей победитель и ничего не боюсь», — сказал мэр и согласился на бой.

Публичная схватка политиков прошла в три раунда. Пейшоту получил множество ударов от своего противника и был серьёзно вымотан к концу боя. Однако по очкам победа осталась за ним. Отмечается, что после схватки политики примирились и обнялись.

Сообщается, что на бой продавались билеты за $ 17, а сам поединок состоялся в спортзале школы.