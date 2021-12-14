Шевченко возглавила рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий среди женщин

Чемпионка UFC Валентина Шевченко возглавила рейтинг лиги вне зависимости от весовых категорий среди женщин после поражения Аманды Нуньес в бою с Джулианной Пеньей.

Стоит отметить, что бразилец Чарльз Оливейра обошёл Дастина Порье в аналогичном рейтинге среди мужчин после очного боя.

Американец Доминик Круз поднялся с девятого на седьмое место в рейтинге легчайшего веса.

Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.

После этого Джулианна Пенья заявила о желании провести реванш с Валентиной Шевченко. Спортсменки уже встречались друг с другом, и тогда победу одержала победу во втором раунде.