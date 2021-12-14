Александр Усик: бокс — это «Роллс-Ройс», а кулачные бои — «Тойота»

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик сравнил бокс и кулачные бои с марками автомобилей.

«Не хочу оскорбить это как вид спорта и много ребят на этом зарабатывают. Для меня – это грубое развлечение, такая вот грубая физическая сила. То есть бокс – это «Роллс-Ройс», а кулачные бои – «Тойота», — приводит слова Усика Xsport.ua.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.