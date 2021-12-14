Исмаилов — о конфликте Емельяненко и Гусейнова: Александр удивил. Не ожидал такого

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением о словесном конфликте между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым. Впоследствии Гусейнов принёс извинения за свои жёсткие слова.

«Емельяненко меня удивил, если честно. Не ожидал такого. Артур Гусейнов, он ничего такого не сказал, положительно высказывался, поддержку оказывал. Это не личное оскорбление, это публичное», — сказал Исмаилов в интервью на канале Hustle MMA в YouTube.



35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года — в том противостоянии судьи зафиксировали ничью.