Фёдор Емельяненко объяснил, почему не состоялся реванш с Фабрисиу Вердумом

Известный боец Фёдор Емельяненко поделился мнением о своём возможном реванше с Фабрисиу Вердумом. Напомним, россиянин проиграл Вердуму в 2010 году.



«Из последних новостей, по-моему, у Фабрисиу проблемы со здоровьем. К тому же у него нет контракта с Bellator. Разговоров много, но контракт не был заключён. Желания, разговоров может быть много, но подписания нет. Я разговаривал со Скоттом по этому поводу. Человек вне организации, по-моему, он подписал контракт с PFL. Говорил про Bellator, а подписал с PFL», — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.



Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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