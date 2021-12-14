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Абдель-Азиз предложил Фергюсону поединок по грэпплингу с Хабибом

Абдель-Азиз предложил Фергюсону поединок по грэпплингу с Хабибом
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Известный спортивный менеджер Аль Абдель-Азиз, представляющий интересы многих бойцов ММА, обратился к американцу Тони Фергюсону с предложением подумать о возможности провести поединок по правилам грэпплинга с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Что ты думаешь о том, чтобы в будущем провести поединок по грэпплингу с Орлом? Я не придираюсь к тебе, я серьёзно», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Хабиб и Фергюсон неоднократно могли провести бой друг с другом, но поединки всякий раз срывались по различным причинам. В последний раз это произошло в мае 2020 года, когда Хабиб не смог вылететь из России.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.

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