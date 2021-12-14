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«Может, в нашем промоушене выступит». Ф. Емельяненко — о дальнейших планах Виктора Немкова

«Может, в нашем промоушене выступит». Ф. Емельяненко — о дальнейших планах Виктора Немкова
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Известный боец Фёдор Емельяненко рассказал про дальнейшие планы Виктора Немкова, выступающего за команду Fedor Team. Также Емельяненко объявил примерную дату боя Вадима Немкова.

«Сроки боя Вадима Немкова? Тут примерно такие же сроки, где-то январь-февраль, может, март. Где-то в эти сроки. Виктор будет биться в следующем году, возможно, в каком-то нашем (российском. — Прим. «Чемпионата») промоушене ещё выступит. Но в Bellator он будет биться в следующем году. У Виктора возникли проблемы со здоровьем, но это всё решаемо, поправимо. Витя уже в строю и готовится потихонечку», — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.

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34-летний Виктор Немков свой последний поединок провёл 16 апреля 2021 года, уступив Карлу Албректссону.

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