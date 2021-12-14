Макгрегор грубо ответил на шутку Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор жёстко ответил на шутку российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева. Ранее Махачев, комментируя вызов Конором бразильца Чарльза Оливейры, написал, что такой бой состоится 30 февраля.



«Ты просто никто», – написал Макгрегор в своём «твиттере», а потом удалил сообщение. Макгрегор также употребил слово «inbred», которое может быть производным от термина «инбридинг» — понятия, используемого в биологии при указании на скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.