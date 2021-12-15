О'Мэлли могут отстранить от боёв на полгода
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Американского бойца смешанных единоборств Шона О`Мэлли могут отстранить от боёв на полгода после победы над Раулианом Пэйвой на турнире UFC 269, сообщает MMA Junkie. О`Мэлли нокаутировал своего соперника в первом раунде.
Сообщается, что боец отстранён на 180 дней из-за травмы большого пальца. Отстранение может быть прекращено раньше, если будет снято врачом.
Ранее О`Мэлли рассказал, что дрался с Раулианом Пэйвой на турнире UFC 269 с серьёзной травмой ребра. Предыдущий бой Шона состоялся в июле 2021 года. Его соперником был дебютант UFC Крис Мутиньо. О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Всего в смешанных единоборствах О`Мэлли провёл 16 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение.
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