О'Мэлли могут отстранить от боёв на полгода

Американского бойца смешанных единоборств Шона О`Мэлли могут отстранить от боёв на полгода после победы над Раулианом Пэйвой на турнире UFC 269, сообщает MMA Junkie. О`Мэлли нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Сообщается, что боец отстранён на 180 дней из-за травмы большого пальца. Отстранение может быть прекращено раньше, если будет снято врачом.

Ранее О`Мэлли рассказал, что дрался с Раулианом Пэйвой на турнире UFC 269 с серьёзной травмой ребра. Предыдущий бой Шона состоялся в июле 2021 года. Его соперником был дебютант UFC Крис Мутиньо. О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего в смешанных единоборствах О`Мэлли провёл 16 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение.