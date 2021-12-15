Ломаченко возглавил рейтинг по точности силовых ударов, Сауль Альварес — четвёртый

Стал известен процент попадания силовых ударов среди всех боксёров. Украинский спортсмен Василий Ломаченко возглавил этот рейтинг — он попадает в 48,4 процентах случаев нанесения силовых ударов.



Помимо Ломаченко, в первую тройку вошли Джервонта Дэвис и Теренс Кроуфорд.



Процент попадания силовых ударов:



1. Василий Ломаченко – 48.4%

2. Джервонта Дэвис – 47.7%

3. Теренс Кроуфорд – 47.0%

4. Сауль Альварес – 46.6%

5. Кит Турман – 46.6%

6. Эррол Спенс – 46.3%

7. Дэвид Бенавидес – 46.0%.

Примечательно, что в поединке с Ричардом Комми Ломаченко попал 58,2 процентами силовых ударов.



Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. В седьмом раунде украинец отправил Комми в нокдаун. Этот успех стал для Ломаченко вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел четвёртое поражение в карьере.