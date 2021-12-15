Ломаченко возглавил рейтинг по точности силовых ударов, Сауль Альварес — четвёртый

Стал известен процент попадания силовых ударов среди всех боксёров. Украинский спортсмен Василий Ломаченко возглавил этот рейтинг — он попадает в 48,4 процентах случаев нанесения силовых ударов.
Помимо Ломаченко, в первую тройку вошли Джервонта Дэвис и Теренс Кроуфорд.
Процент попадания силовых ударов:
1. Василий Ломаченко – 48.4%
2. Джервонта Дэвис – 47.7%
3. Теренс Кроуфорд – 47.0%
4. Сауль Альварес – 46.6%
5. Кит Турман – 46.6%
6. Эррол Спенс – 46.3%
7. Дэвид Бенавидес – 46.0%.
Примечательно, что в поединке с Ричардом Комми Ломаченко попал 58,2 процентами силовых ударов.
Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. В седьмом раунде украинец отправил Комми в нокдаун. Этот успех стал для Ломаченко вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел четвёртое поражение в карьере.
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