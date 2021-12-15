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Биспинг не согласен, что победа Пеньи над Нуньес стала величайшим апсетом в истории

Биспинг не согласен, что победа Пеньи над Нуньес стала величайшим апсетом в истории
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг не считает, что победа Джулианны Пеньи в поединке с Амандой Нуньес является величайшим апсетом в истории.

«Победа Пеньи над Нуньес является огромным апсетом. Многие говорят, что это один из самых больших апсетов в истории UFC. Я не согласен с этим. Джулианна должна гордиться собой и тем, что она исполнила свою мечту. Она финишировала величайшую девушку-бойца всех времен, а это невероятное достижение.

Думаю, победа Мэтта Серри над Жоржем Сен-Пьером была более крупным и значимым событием. По букмекерам это точно был один из самых больших апсетов в истории, тем более если учитывать, что Серра даже не был действующим бойцом UFC», — сказал Майко Биспинг в подкасте ан своём YouTube-канале.

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