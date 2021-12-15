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Стерлинг назвал условие, при котором Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру

Стерлинг назвал условие, при котором Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился сценарием, при котором, по его мнению, бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон.

«Мне было бы очень интересно увидеть, как Ислам Махачев побеждает Дариуша и получает титульный бой. А теперь гипотетически давайте представим, что Оливейра сможет убрать с пути Гэтжи. В такой ситуации Махачев будет драться с Оливейрой. Если Чарльз в итоге победит Ислама, будет ли этого достаточно, чтобы мотивировать Хабиба вернуться? Это был бы очень масштабный бой для лёгкого веса. Плюс, думаю, Хабиб захотел бы бросить себе вызов, чтобы довести количество своих побед до тридцати», — приводит слова Алджэмейна Стерлинга Sportskeeda.

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