Тайрон Вудли объяснил, почему не смог нокаутировать Джейка Пола в первом бою

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли объяснил, почему ему не удалось нокаутировать блогера Джейка Пола в их первом поединке.



«Моё плечо очень сильно болело. Я не вру. Я хотел нокаутировать Джейка Пола, но с моим плечом всё было плохо. В итоге мне просто пришлось махать рукой, полагаясь на энергию головореза из смешанных единоборств.



Пытался вытягивать его на себя, чтобы я мог контратаковать прямыми ударами. Это то же самое, что мне пришлось делать против Дэмьена Майи. Я не мог пробивать мощные оверхенды, потому что чувствовал, что моё плечо было в опасности», — приводит слова Тайрона Вудли MMAFighting.



Реванш Вудли и Пола состоится 18 декабря. Противостояние должно состояться в Тампе (Флорида, США).



Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле 2020-го он был официально уволен из UFC.