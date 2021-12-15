Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян исполнил желание ребёнка с аутизмом. Российский боец выступил в роли Деда Мороза

Пётр Ян исполнил желание ребёнка с аутизмом. Российский боец выступил в роли Деда Мороза
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выступил в роли Деда Мороза и исполнил желание ребёнка с аутизмом. Маленький Кирилл очень давно мечтал о батуте и отправил письмо на «Ёлку желаний», которая уже несколько лет реализуется по всей стране. Пётр Ян лично вручил Кириллу подарок прямо у него дома.

«Не каждый день в гости заходят чемпионы UFC, ещё и с подарками. Сюрприз был для нас такой. Кирюша не чувствует своё тело так, как мы, поэтому постоянно ищет тактильные ощущения. Он может час кататься на качелях, любит, когда его обнимают», — сказала мама Кирилла.

Фото: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»

Кирилл занимается адаптивным тхэквондо и знаком с единоборствами не понаслышке, поэтому встреча с Петром Яном стала ещё и отличной мотивацией для молодого человека.

«Ёлка желаний» — это федеральная акция Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Тысячи детей с ограничениями здоровья и даже пожилые люди, испытывающие жизненные трудности, пишут свои мечты, которые в течение всех новогодних праздников может исполнить любой желающий. В Екатеринбурге реализацией проекта занимаются волонтёрский центр РМК и благотворительный фонд «Русской медной компании».

«Пётр Ян – велик! Стерлинг должен драться с ним за пояс». Доминатор – о старом скандале «Пётр Ян – велик! Стерлинг должен драться с ним за пояс». Доминатор – о старом скандале
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021