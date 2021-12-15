Пётр Ян исполнил желание ребёнка с аутизмом. Российский боец выступил в роли Деда Мороза

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выступил в роли Деда Мороза и исполнил желание ребёнка с аутизмом. Маленький Кирилл очень давно мечтал о батуте и отправил письмо на «Ёлку желаний», которая уже несколько лет реализуется по всей стране. Пётр Ян лично вручил Кириллу подарок прямо у него дома.
«Не каждый день в гости заходят чемпионы UFC, ещё и с подарками. Сюрприз был для нас такой. Кирюша не чувствует своё тело так, как мы, поэтому постоянно ищет тактильные ощущения. Он может час кататься на качелях, любит, когда его обнимают», — сказала мама Кирилла.
Фото: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»
Кирилл занимается адаптивным тхэквондо и знаком с единоборствами не понаслышке, поэтому встреча с Петром Яном стала ещё и отличной мотивацией для молодого человека.
«Ёлка желаний» — это федеральная акция Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Тысячи детей с ограничениями здоровья и даже пожилые люди, испытывающие жизненные трудности, пишут свои мечты, которые в течение всех новогодних праздников может исполнить любой желающий. В Екатеринбурге реализацией проекта занимаются волонтёрский центр РМК и благотворительный фонд «Русской медной компании».
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