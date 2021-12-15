Томпсон уверен, что скоро получит бой с Усманом

Боец UFC Стивен Томпсон считает, что чемпион организации Камару Усман не может считать себя лучшим в истории полусреднего дивизиона, пока не проведёт поединок с ним.
«Я думаю, Усман должен встретиться со мной, потому что у UFC просто закончились соперники для него. В дивизионе просто нет бойцов, которые способны ему достойно противостоять. Я знаю, что если сделаю всё правильно в предстоящем поединке с Белалом Мухаммадом, то скоро смогу получить этот шанс. Пока Усман не проведёт бой со мной, для меня Жорж Сен-Пьер будет лучшим бойцом в истории полусреднего веса», — сказал Томпсон в интервью RT Sport.
В последнем поединке Камару Усман одержал победу над Колби Ковингтоном. Ковингтон и Усман сражались на турнире UFC 268, который состоялся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Бой Колби и Камару открывал основной кард спортивного мероприятия. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу праздновал Усман.
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