Фрэнсис Нганну избавился от значительной части мышечной массы

Появилась фотография чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, который сбросил вес.

Публикация доступна в «твиттере» Майка Бонна.

Раннее Фрэнсис Нганну выглядел таким образом:

Публикация доступна в «инстаграме» Фрэнсиса Нганну.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.

Позже Нганну назвал Сириля Гана хорошим соперником.

Также франко-камерунский боец заявил о том, что не торопится подписывать новый контракт с UFC.