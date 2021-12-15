Фрэнсис Нганну избавился от значительной части мышечной массы
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Появилась фотография чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, который сбросил вес.
Публикация доступна в «твиттере» Майка Бонна.
Раннее Фрэнсис Нганну выглядел таким образом:
Публикация доступна в «инстаграме» Фрэнсиса Нганну.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.
Позже Нганну назвал Сириля Гана хорошим соперником.
Также франко-камерунский боец заявил о том, что не торопится подписывать новый контракт с UFC.
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