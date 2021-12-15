Промоутер Усика прокомментировал скандал с флагом Ломаченко

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, высказался по поводу ситуации с Василием Ломаченко, который вышел на бой с Ричардом Комми с флагом родного города.

«Репутационный удар по Васе на Украине? У него здесь всегда были «за» и «против». Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксёра, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину.

Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается… чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности.

Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь», — приводит слова Красюка «Обозреватель».