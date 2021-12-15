Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг. Видео

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко опубликовал видео, на котором он проводит спарринг в спортивном зале.

Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл Энтони Джошуа нокаутом. Украинский боксёр неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе.



Недавно Владимир Кличко остался недоволен поступком Василия Ломаченко, который после победы над экс-чемпионом мира в лёгком весе Ричардом Комми праздновал успех в ринге, накинув на плечи флаг родного для себя города — Белгород-Днестровского (Одесская область, Украина).