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«Если не знал, теперь знаешь». Хабиб Нурмагомедов обратился к главе UFC

«Если не знал, теперь знаешь». Хабиб Нурмагомедов обратился к главе UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции, посвящённой открытию нового офиса своего промоушена Eagle FC в США, обратился к главе UFC Дане Уайту.

«У меня есть послание для Даны Уайта. Если не знал, теперь знаешь», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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