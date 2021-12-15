Хабиб ответил на вопрос, дебютирует ли Хасбик в боях в США
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, дебютирует ли блогер Хасбик в боях в США.
«Дебютирует ли Хасбулла в боях в США? Как знать. Если он захочет, то кто посмеет встать на пути у этого парня? Не думаю, что даже Тайрон Спонг сможет его остановить», — сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.
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