Сергей Харитонов высказался о предстоящем дебюте в лиге Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов дал комментарий по поводу своего дебюта в Eagle FC. Соперником Харитонова будет голландский боксёр Тайрон Спонг.



«Для меня большая честь выступить в первом турнире Хабиба в Америке. Я даже не думал, просто сказал «да». Спонг отличный оппонент. Он, как и я — ударник. Думаю, мы покажем отличный бой.

Да, у меня будет преимущество в поединке по правилам ММА. Да, Тайрон не выступал в ММА, но он провёл 14 боёв по правилам профессионального бокса. 14-0 рейтинг. Бой, скорее всего, пройдёт в стойке. Он моложе меня на пять лет (41 против 36), так что у него преимущество, наверное, в том, что он моложе, у меня — в опыте ММА. Будем готовиться и делать всё, чтобы поединок прошёл ярко. И сделаю всё для победы.



Я значительно больше оппонента? Так у нас ограничение в 120 кг. Сколько он там весит? Килограммов 110? Не меньше. Так что там небольшое будет преимущество», — сказал Харитонов на пресс-конференции.