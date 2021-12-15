«Свежий старт». Кевин Ли высказался по поводу дебюта в Eagle FC

Бывший боец UFC Кевин Ли рассказал о своём дебюте в Eagle FC.

«Быть частью Eagle FC — это потрясающе. Выйти на эту арену — это как свежий старт. Ощущаю новую энергию. Быть окружённым великим чемпионом, чемпионами прошлого и идти по их стопам — это здорово.



Буду ли выступать в новой категории 165? Да, это одна из причин, почему я выбрал Eagle FC. Благодарен, что в Eagle FC готовы сделать эту категорию. Думаю, это хорошо для многих парней. Я лучший в этой категории. Я буду первым чемпионом в категории до 165 фунтов. Уже были чемпионы в 155 и в 170. Первый чемпион в категории до 165 — здорово быть частичкой истории ММА.



Одна из важных причин моего решения — это сам Хабиб. Я видел его восхождение в UFC. Знаю, как тяжело быть чемпионом, как тяжело оставаться чемпионом. Это одна сторона. И я начал следить за тем, что он делает за пределами октагона. Он поддерживает партнёров по команде, тренирует других ребят. Теперь у него промоушен. Отдаю ему должное. Я многое говорил о нём в прошлом. Хочу с ним подраться, хочу проверить себя в бою с ним. Говорю подобное только о тех, кого уважаю. Моё уважение к нему только растёт, и я буду рад разделить с ним кровь.



Дата дебюта? Думаю, 11 марта. Для меня эта дата подходит. Перееду в Майами. Это дом Eagle FC и это мой дом. Будет отличное начало сотрудничества. Начнём 11 марта, покажем классное шоу», — сказал Ли на пресс-конференции.