Хабиб: не хотел бы, чтобы Eagle FC называли промоушеном из России

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу дебюта Кевина Ли в своей лиге.
«Здорово, что Кевин Ли переезжает к нам, в Майами. Я бы не хотел, чтобы Eagle FC называли промоушеном из России. Теперь это мировой промоушен с главным офисом в Майами. Я очень рад, что все эти ребята с нами — Сергей, Кевин, Тайрон, Рашад, Барао, Борг. В последние пару недель мы подписали много бойцов. И впереди у нас много хороших новостей, в 2022-м», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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