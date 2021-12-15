Хабиб рассказал, каких бойцов планирует пригласить в Eagle FC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, каких бойцов он хотел бы привлечь в свою лигу.
«Конечно, мы должны подписывать бойцов с громкими именами, чтобы привлечь внимание. И сейчас у нас 7-8 очень громких имён. Но мне бы также хотелось, чтобы у нас появились очень талантливые ребята. В конце января у нас уже будут хорошие молодые бойцы, вы об этом узнаете. Это ребята 23-25 лет, звери с разных концов мира. Такова цель — воспитать бойцов-чемпионов на нашей платформе», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
Ранее Хабиб представил на пресс-конференции Кевина Ли как бойца лиги Eagle FC.
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