Хабиб ответил на вопрос о возможности приглашения женщин в свой промоушен

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, собирается ли он создавать женские дивизионы в своей лиге.
«Думаю, у нас будут категории 135, 145, 155, 165, 185, 205 и, конечно, супертяжи. Вероятно, 125 пропустим в первое время, но в будущем посмотрим. Мы можем подписать каких-то известных бойцов. Это ещё не окончательное решение. Но мы точно сделаем 165 и 175.
Что касается женщин, посмотрим. Если появятся варианты с хорошими женщинами-бойцами, то мы подумаем. Сейчас, к примеру, UFC называет Аманду Нуньес величайшей в истории, но мы видели, что с ней сделала Джулианна Пенья. А Пенья — это не какая-то величайшая, но она побила Аманду. Не так много сильных женщин-бойцов в мире, 5-7. Посмотрим», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
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