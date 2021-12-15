Хабиб: у нас хороший состав бойцов для дебюта в США
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу ближайшего карда в своей лиге.
«Ничего особенного. Все парни — отличные бойцы. Рашад Эванс — легенда, Сергей столько боёв провёл в клетке — по правилам кикбоксинга, бокса. Мы думаем, что это хороший состав бойцов для дебюта в США. Помимо Рашада и Сергея Харитонова, у нас ряд перспективных проспектов. А кроме них — ветеран UFC Бароу, много хороших ребят будет. Много хороших боёв. Ещё лучше будет состав участников во французском турнире. Мы постараемся сделать его ещё лучше», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
Ранее Хабиб Нурмагомедов представил на пресс-конференции Кевина Ли как бойца лиги Eagle FC.
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