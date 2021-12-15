Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Исмаилов: для Шлеменко нет противостояния выгоднее, чем со мной

Магомед Исмаилов: для Шлеменко нет противостояния выгоднее, чем со мной
Комментарии

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу потенциального боя с Александром Шлеменко.

«Конечно, подраться с Шлеменко было бы интересно. Для Шлеменко нет противостояния выгоднее, чем с Магомедом Исмаиловым. Это сто процентов другой заработок. Это очень выгодно и для него, и для меня.

И это не только денежное противостояние, хотя заходить мы должны с этого момента – спортсмен должен зарабатывать нормальные деньги. Всех интересуют деньги – никто не приходит просто так подраться, показать свои навыки. Шлеменко – Исмаилов – это очень большое противостояние. Самое дорогое и самое масштабное противостояние в российском ММА.

Недавно чемпион просил противостояния со мной. Вы видели такое где-нибудь ещё? Не хочу задеть Минеева, но чемпиону негоже просить бой с нечемпионом. Это обесценивает пояс и чемпионство», — сказал Исмаилов в интервью Hustle MMA.

Новость по теме
Исмаилов назвал единственное условие для третьего боя с Минеевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021