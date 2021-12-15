Магомед Исмаилов: для Шлеменко нет противостояния выгоднее, чем со мной

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу потенциального боя с Александром Шлеменко.
«Конечно, подраться с Шлеменко было бы интересно. Для Шлеменко нет противостояния выгоднее, чем с Магомедом Исмаиловым. Это сто процентов другой заработок. Это очень выгодно и для него, и для меня.
И это не только денежное противостояние, хотя заходить мы должны с этого момента – спортсмен должен зарабатывать нормальные деньги. Всех интересуют деньги – никто не приходит просто так подраться, показать свои навыки. Шлеменко – Исмаилов – это очень большое противостояние. Самое дорогое и самое масштабное противостояние в российском ММА.
Недавно чемпион просил противостояния со мной. Вы видели такое где-нибудь ещё? Не хочу задеть Минеева, но чемпиону негоже просить бой с нечемпионом. Это обесценивает пояс и чемпионство», — сказал Исмаилов в интервью Hustle MMA.
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