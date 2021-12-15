Британский промоутер Хирн: Канело против Усика — это замечательный поединок
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Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного боя между Александром Усиком и Саулем Альваресом.
«Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок. Но я сомневаюсь, что Александр сможет подсушиться до первого тяжёлого веса», — приводит слова Хирна MMABoxing.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Ранее Тайсон Фьюри не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год.
Новость по темеФьюри не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год
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