Британский промоутер Хирн: Канело против Усика — это замечательный поединок

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного боя между Александром Усиком и Саулем Альваресом.

«Я думаю, что Канело против Усика – это замечательный поединок. Но я сомневаюсь, что Александр сможет подсушиться до первого тяжёлого веса», — приводит слова Хирна MMABoxing.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

Ранее Тайсон Фьюри не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год.